Повітряний простір Білорусі 24 листопада порушили 38 російських "шахедів", - Гаюн

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Так, за останню добу було зафіксовано щонайменше 38 заходів російських дронів-камікадзе у Білорусь з України - це є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу.

Як зазначається, щонайменше один "шахед" долетів до Мозиря, були десятки проходів через "білоруський коридор", а також щонайменше 3 рази БПЛА залітали в Гомельський район, біля прикордонного переходу Нова Гута.

За даними моніторів, перший захід безпілотника був 24 листопада о 13:48, натомість останній "шахед" залітав близько 9 ранку 25 листопада.

Серед 38 зафіксованих заходів, точно підтверджено повернення в повітряний простір України тільки 9 БПЛА. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що, за їхніми даними, локаційно було втрачено 71 дрон.