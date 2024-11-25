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Сили ППО знищили 71 дрон під час нічної та ранкової атаки росіян 25 листопада

Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
11:35
Війна з Росією ппо

Російські окупанти у ніч та зранку понеділка, 25 листопада, вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 71 ворожий дрон

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Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 18:30 24 листопада до ранку наступного дня окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та окупованого Криму.

Загалом за цей період радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих дронів. Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Крім того, 71 дрон локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, а ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

У Повітряних силах також наголосили, що протягом дня 24 листопада з 10:00 до 17:30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69. 

"Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки "шахедів" здійснювались лише у нічний час - в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БПЛА і протягом дня", - зазначили ПС ЗСУ.

  • Увечері 24 листопада російські окупанти запустили по території України нові групи ударних БПЛА типу Shahed. У Києві пошкоджено багатоповерхівку. У Запоріжжі постраждав інфраструктурний обʼєкт.
  • Вже зранку ворог атакував Харків та Одесу. У містах постраждали цивільні.
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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