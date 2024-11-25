Національна академія наук заборонила співробітникам користуватися Telegram

Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Украї́ни Антон Сененко.

"Національна академія наук України приєдналася до когорти українських вишів, підприємств, установ та організацій, в яких заборонено використовувати Telegram у службових цілях", – написав Сененко.

Він також опублікував відповідне розпорядження президії НАН України. У ньому зазначається, що відповідне рішення було ухвалене 18 листопада з метою мінімізації кіберзагроз й витоку службової інформації.