Національна академія наук заборонила співробітникам користуватися Telegram
Національна академія наук України відмовилася від використання месенджера Telegram у службових цілях
Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Украї́ни Антон Сененко.
"Національна академія наук України приєдналася до когорти українських вишів, підприємств, установ та організацій, в яких заборонено використовувати Telegram у службових цілях", – написав Сененко.
Він також опублікував відповідне розпорядження президії НАН України. У ньому зазначається, що відповідне рішення було ухвалене 18 листопада з метою мінімізації кіберзагроз й витоку службової інформації.
- Нагадаємо, аналогічну заборону на використання Telegram з 11 листопада ввели у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також з 1 грудня у Київському лінгвістичному університеті і з 1 січня 2025 року у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".
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