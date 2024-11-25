В Україні стартував перший етап запуску Єдиного держреєстру домашніх тварин

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Він пояснив, що в держреєстрі на платформі Дія.Engine зберігатиметься інформація про котів, собак і тхорів, а саме: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів та інші важливі для здоров’я тварини дані.

Реєстр упроваджуватимуть у 2 етапи: на першому Мінагрополітики залучатиме ветеринарні клініки й лікарів до роботи з платформою.

Для авторизації потрібно:

Подати заявку до Держпродспоживслужби - керівник медклініки має заповнити заяву в кабінеті в реєстрі. Відомство має перевірити заяву протягом 10 робочих днів: погодити чи відхилити її та надіслати сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника.

Після підтвердження авторизації керівник матиме змогу додати до Єдиного держреєстру інформацію про ветлікарів, які й реєструватимуть тварин у Реєстрі. Потім ветлікарі-Агенти з реєстрації мають зайти до своїх кабінетів у Реєстрі та дозаповнити інформацію про себе.

Ветеринарний заклад після успішної реєстрації буде готовий розпочати реєстрацію чотирилапих із офіційним стартом другого етапу запуску — кампанії з реєстрації тварин, про яку оголосять додатково.

Коваль додав, що метою Реєстру є, зокрема, допомогти ефективнішому запобіганню хвороб та гармонізувати українське законодавство про поводження з тваринами з європейським.