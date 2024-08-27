В Україні з’являться електронні ветпаспорти: в уряді пояснили, що це означає для власників домашніх тварин

Про це він сказав на найбільшому фестивалі для власників собак "Песики Фест" у Києві, передає пресслужба Мінагрополітики.

Передусім проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їхню диджиталізацію.

Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску проєкту отримати паспорти державного зразка можна буде не лише в державних, а й у приватних ветклініках, пояснив чиновник.

Після запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин власники зможуть реєструвати там своїх улюбленців і зберігати дані про них. У реєстрі буде вся інформація про тварину включно з історією щеплень, тому у разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити з реєстру.

"Друга наболіла проблема, яку ми почнемо вирішувати — відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин і повернення їх додому. За даними зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку. Це створює величезне навантаження на притулки та волонтерів, які віддано борються за життя кожного хвостика. На жаль, притулків уже зараз бракує, і проблема загострюється. Реєстрація тварин у реєстрі дасть змогу полегшити пошук загублених котів, собак і тхорів, їхню ідентифікацію та повернення власникам", - розповів Денис Башлик.

Також він наголосив, що реєстрація домашніх тварин – ефективна європейська практика, яка дає змогу успішно протидіяти сказу.

"Проєкт є першою цифровою ініціативою держави у сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у Дії", - підкреслив заступник міністра.

За його словами, проєкт реалізовуватимуть у два етапи. Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря. Послуга надаватиметься безоплатно.

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і реєстр достатньо наповниться, ветеринарні паспорти з'являться в застосунку "Дія".

У подальших планах проєкту — інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема, Europetnet.