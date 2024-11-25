У трейлері комедії "Збори ОСББ" з Яновичем, Сумською і Лебігою розкрили нові деталі сюжету

Про це повідомили в офіційному instagram проєкту.

Вийшов офіційний трейлер новорічної комедії від "Мамахихотала" та United Heroes "Збори ОСББ". Режисером-постановником фільму став Мітя Шмурак, авторами сценарію виступили Іван Мелашенко та Дмитро Андрієнко.

"Хто так паркується?", "Хто робить ремонт з самого зранку?", "Хто залишив сміття на сходах?" - знайомо? Ці повідомлення можна прочитати у кожному чаті будинку. А вже 12 грудня 2024 року ваші сварки у чаті "оживуть" на великому екрані. Питання купівлі великого генератора на будинок потягне за собою наболілі претензії", - зазначається в описі стрічки.

Серед 11 героїв - упевнена в собі директорка дитячого садочку Ірина (Ольга Сумська), зарозумілий бізнесмен Тарас (Євгеній Янович) та його, на перший погляд, ідеальна дівчина Надя (Ангеліна Самчик), ексцентричний Гриша (Михайло Кукуюк), розсудлива Юля (Антоніна Хижняк), відповідальний Паша (Ігор Портянко), класичні пенсіонери Семен (Віктор Жданов) та Галина (Ніна Набока) та емоційна сімейна пара з двома дітьми Оксана та Антон (Марія та Олександр Рудинські). А ще є новачок на зборах ОСББ Кирило. Його зіграв популярний український стример і волонтер Міша Лебіга, для якого зйомки в комедії стали кінодебютом.

Сюжет зосередиться на старих конфліктах сусідів, сварках про наболіле, сімейних перипетіях та особистих питаннях, які давно чекали свого часу.

Дистрибуцію в Україні здійснює Green Light Films. В український прокат фільм вийде 12 грудня 2024 року.