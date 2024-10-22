В Україні знімають новорічну комедію про сусідів ОСББ

Про це повідомили на сторінці фільму в instagram.

Студії "Мамахихотала" та United Heroes 22 жовтня розпочали зйомки новорічного фільму "Збори ОСББ". Стрічка розповість про тих, кого ви зустрічаєте щодня, виходячи з квартири, - сусідів. Зазначається, що сюжет зосередиться на їхніх старих конфліктах, сварках про наболіле, сімейних перипетіях та особистих питаннях, які давно чекали свого часу.

Продюсерами фільму виступають Іван Мелашенко, Єгор Олесов та Павло Черепін. Режисером став Мітя Шмурак, який працював над серіалом "Великі вуйки", зняв кліпи для Олі Полякової, Артема Пивоварова та гурту "Антитіла".

У фільмі знімуться зіркові актори Олександр Рудинський, Віктор Жданов, Антоніна Хижняк, Ольга Сумська, Михайло Кукуюк, а також популярний блогер і стример Міша Лебіга і ведучий Женя Янович.

"Мені здається, що такого ще не було: ні за термінами реалізації, ні за зібраним акторським складом, ні за ступенем актуальності. Це точно те, на що я б і сам пішов в кінотеатр. Чекайте! Бо у мене, наприклад, є гарна передчуття, що може вийти дуже близьке нам всім кіно", - розповів Янович.