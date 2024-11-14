Вийшов перший тизер комедії "Збори ОСББ" з Яновичем, Сумською і Лебігою

Відео оприлюднили на YouTube.

Студія "Мамахихотала" показала перший тизер новорічного фільму "Збори ОСББ". Стрічка розповість про тих, кого ви зустрічаєте щодня, виходячи з квартири, - сусідів. Зазначається, що сюжет зосередиться на їхніх старих конфліктах, сварках про наболіле, сімейних перипетіях та особистих питаннях, які давно чекали свого часу.

Згідно з описом проєкту, напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лавок, не здатні порозумітися в цьому питанні й поготів. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння.

Режисером-постановником став Мітя Шмурак, авторами сценарію виступили Іван Мелашенко та Дмитро Андрієнко. У фільмі знялися актор і співзасновник студії "Мамахихотала" Євгеній Янович, зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк, зірка серіалу "Перші ластівки" Олександр Рудинський, Народна артистка України Ольга Сумська, зірка "Я працюю на цвинтарі", "І будуть люди", "Спіймати Кайдаша" Віктор Жданов, блогер і волонтер Михайло Лебіга та інші.

Дистрибуцію в Україні здійснює Green Light Films. В український прокат фільм вийде 12 грудня 2024 року.

Зйомки фільму "Збори ОСББ" стартували наприкінці жовтня цього року.



