Виплати - технологія, щоб задобрити електорат: політолог Кошель про ключові ознаки виборів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ключова технологія виборів, яка зараз використовується, - виплати з державного бюджету. По тисячі гривень кожному, а вчителям не разові виплати - по тисячі щомісячно, а з 1 вересня по 2 тис. грн. Це єдина технологія, яка працює та дає змогу достатньо масштабно задобрити виборців. Про покупку голосів тут не йдеться, бо про це можна говорити, коли настане виборча кампанія. А тут ідеться про політичні кроки для купівлі лояльності. Ці кроки працюють", - зауважив політолог.

На його думку, з одного боку в жорстокій фазі війни зараз розкидатися мільярдами для "аукціонів щедрості" скоріше нагадує самогубство. Це кошти, які б мали йти на армію. А допомагати треба окремим цільовим групам, які перебувають у дуже скрутному становищі.

"А з іншого боку – ви побачили протестні акції "Ми протестуємо проти тисячі"? Я навіть у парламенті не побачив протесту - це у дорікання парламентській опозиції, яка могла вимагати викликати міністра фінансів, міністра економіки, прем'єр-міністра, щоб пояснили цей "аукціон щедрості". Чому? Тому що людям подобається, коли приносять гречку. І це технологія, яка працює. А приклад Грузії з виборами влади, коли підняли пенсіонерам достатньо суттєво пенсії, знову довів, що ця технологія працює", - підкреслив Олексій Кошель.

