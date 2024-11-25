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Ексклюзив

Виплати - технологія, щоб задобрити електорат: політолог Кошель про ключові ознаки виборів

Ірена Моляр
25 листопада, 2024 понедiлок
10:53
Суспільство гривні

Політолог Олексій Кошель зазначив, що виплати з державного бюджету - політичні кроки для купівлі лояльності українців

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ключова технологія виборів, яка зараз використовується, - виплати з державного бюджету. По тисячі гривень кожному, а вчителям не разові виплати - по тисячі щомісячно, а з 1 вересня по 2 тис. грн. Це єдина технологія, яка працює та дає змогу достатньо масштабно задобрити виборців. Про покупку голосів тут не йдеться, бо про це можна говорити, коли настане виборча кампанія. А тут ідеться про політичні кроки для купівлі лояльності. Ці кроки працюють", - зауважив політолог.

На його думку, з одного боку в жорстокій фазі війни зараз розкидатися мільярдами для "аукціонів щедрості" скоріше нагадує самогубство. Це кошти, які б мали йти на армію. А допомагати треба окремим цільовим групам, які перебувають у дуже скрутному становищі.

"А з іншого боку – ви побачили протестні акції "Ми протестуємо проти тисячі"? Я навіть у парламенті не побачив протесту - це у дорікання парламентській опозиції, яка могла вимагати викликати міністра фінансів, міністра економіки, прем'єр-міністра, щоб пояснили цей "аукціон щедрості". Чому? Тому що людям подобається, коли приносять гречку. І це технологія, яка працює. А приклад Грузії з виборами влади, коли підняли пенсіонерам достатньо суттєво пенсії, знову довів, що ця технологія працює", - підкреслив Олексій Кошель.
 

  • Нагадаємо, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
  • Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.
  • Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.





     
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
вибори
Війна з Росією
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