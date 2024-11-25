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Режисер "Гладіатора 2" заявив, що персонаж Дензела Вашингтона схожий на Трампа

Дар'я Тарасова
25 листопада, 2024 понедiлок
11:29
Кіно Гладіатор ІІ

Режисер "Гладіатора 2" Рідлі Скотт розкрив передісторію персонажа Макріна, якого зіграв актор Дензел Вашингтон, та пояснив, чому він близький до Дональда Трампа

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Про це він сказав у коментарі The Hollywood Reporter.

Режисер Рідлі Скотт, обговорюючи свій історичний фільм "Гладіатор 2", розповів більше про персонажа Макріна, якого у художній стрічці грає актор Дензел Вашингтон. За словами Скотта, Макрін схожий на обраного президента США.

У "Гладіаторі 2" Дензел Вашингтон грає гламурного торговця зброєю та колишнього гладіатора, який хоче захопити Рим. Персонаж Макрін заснований на реальній історичній фігурі. Але режисер Рідлі Скотт каже, що Макрін трохи схожий на сучасного політика.

"[Макрін] був військовополоненим — ймовірно, у північноафриканській державі — і насправді був доставлений до Риму, ймовірно, як гладіатор. Вижив. Звільнився. Зайнявся, можливо, виробництвом вина та хліба. Він перетворився на дуже багатого торговця, який продає всякі дурниці римським арміям — їжу, олію, вино, тканини, зброю, все. Він, можливо, мав мільйон людей, розкиданих по всій Європі. Отже, він був мільярдером у той час, то чому б йому не [мати амбіції щодо трону]? "Чому б не я?" Він також гангстер — дуже близький до Трампа. Розумний гангстер. Він створює хаос і з хаосу може розвиватися", - зазначив Скотт.

Сам Вашингтон раніше розповідав про свого персонажа як про корисливого і підступного.

"Він намагається використати всіх. Він використав би свою матір, він використав би своїх власних дітей. Душу він уже втратив, тож у нього нічого не залишилося. Він у ліжку з дияволом", - схарактеризував Макріна актор.

  • Раніше повідомлялося, що з фільму "Гладіатор 2" вирізали сцену одностатевого поцілунку Макріна з іншим персонажем. Дензел Вашингтон заявив, що сцену вирізали, оскільки команда фільму, імовірно, злякалася. Натомість режисер Рідлі Скотт назвав нісенітницею ці звинувачення.
  • На початку року виконавець головної ролі Пол Мескаль поділився, що боїться впасти в глибоку депресію, якщо "Гладіатор 2" зробить його ще популярнішим.
  • Раніше режисер Рідлі Скотт пояснив, чому не покликав Рассела Кроу в "Гладіатор 2".
  • Нещодавно автор двох фільмів поділився, що вже працює над ідеєю "Гладіатора 3".
  • Друга частина фільму Рідлі Скотта "Гладіатор" у міжнародному прокаті дебютувала з бокс-офісом $87 млн, що стало найкращим показником для фільмів Paramount Pictures з рейтингом R.
     
Теги:
Новини
Культура
Дональд Трамп
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