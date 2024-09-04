Режисер Рідлі Скотт пояснив, чому не покликав Рассела Кроу у "Гладіатор 2"

Про це пише Screen Rant.

У листопаді 2024 року відбудеться премʼєра історичного фільму Рідлі Скотта "Гладіатор 2". В оригінальному фільму 2000 року, знятому також британським режисером, головну роль іспано-римського генерала Максима Децима Мерідія зіграв новозеландський актор Рассел Кроу. За сюжетом він загинув після перемоги над Коммодом і відновлення Риму, як планував Марк Аврелій.

В історії "Гладіатора 2" цього разу головним героєм буде Луцій Вер, якого зіграє Пол Мескаль. Він піде стопами Максима, стане гладіатором і намагатиметься врятувати Рим від його корумпованих лідерів.

Рідлі Скотт поділився, що не консультувався з Расселом Кроу щодо другої частини фільму. Він висловив вдячність за роботу з актором, а також відзначив його зразкову кар'єру. Скотт також розповів, як виникла ідея "Гладіатора 2".

"Сюжет, чесно кажучи, був у нас під носом. Я думаю, що це було настільки близько у нас під носом, що ми думали, що це занадто просто. Я вважаю, що він (Рассел Кроу, - ред.) все ще один із найкращих акторів у світі, і я думаю, що у нас хороші стосунки. Я сподіваюся, що ми їх збережемо. За умови, що він не почне сваритися через те, що з ним не консультувалися. Чого б мені це робити? Він мертвий", - зазначив Скотт.

Попри те, що Кроу був невіддільною частиною успіху першого фільму, продовження з ним не спрацювало б, враховуючи долю Максимуса. Будь-який спосіб повернути Максимуса на екран зменшив би значення жертви персонажа та кульмінацію фільму "Гладіатор". Режисер вважає, що повернення Кроу зіпсувало би ідеальний кінець оригінального фільму.

Головні ролі у новій стрічці виконують Педро Паскаль та Пол Мескал, до акторського складу також доєднався Дензел Вашингтон.

В український прокат "Гладіатор II" виходить 14 листопада 2024 року.

На початку року виконавець головної ролі Пол Мескаль поділився, що боїться впасти у глибоку депресію, якщо "Гладіатор II" зробить його ще популярнішим.