Пол Мескаль боїться впасти у "глибоку депресію", якщо "Гладіатор 2" зробить його ще популярнішим
Ірландський актор Пол Мескаль, який готується зіграти головну роль у фільмі "Гладіатор 2", переживає щодо змін, які може принести в його життя новий проєкт
Про це він розповів в інтервʼю The Sunday Times, пише NME.
Молодий ірландський актор Пол Мескаль, який прославився завдяки серіалу "Нормальні люди", готується до нового проєкту. Він збирається зіграти головну роль у новому фільмі Рідлі Скотта "Гладіатор 2" разом із Педро Паскалем, Дензелом Вашингтоном і Конні Нільсен.
Стрічці пророкують стати найбільш масовим проєктом. Це буде перша робота такого масштабу для ірландського актора. Мескаль усвідомлює, що "Гладіатор 2" може відкрити для нього нові вершини слави, якої він не надто прагне. Актор сподівається, що це не вплине на нього погано.
"Я не знаю, яка буде різниця. Може це наївно? Просто більше людей будуть зупиняти мене на вулиці? Я впаду в глибоку депресію, якщо це так, і сподіваюся, що це неправда. Наступного року я отримаю відповідь, але якщо [фільм] таким чином вплине на моє життя, я буду в поганому становищі. Мені довелося б піти далі і виконати тупу гру, яку ніхто не хоче бачити", - поділився він.
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