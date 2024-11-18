"Гладіатор 2" у перший вікенд прокату встановив рекорд міжнародних касових зборів

Про це повідомляє Variety.

Історичний фільм "Гладіатор 2" режисера Рідлі Скотта минулого тижня вийшов у прокат у 63 країнах світу і зібрав $87 млн, що стало потужним стартом. Це найприбутковіший міжнародний прем’єрний вікенд фільму з рейтингом R (Restricted - підлітків до 17 років допускають до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника) для Paramount Pictures. Це також найкращий закордонний дебют режисера Рідлі Скотта, чиї найкасовіші фільми включають "Марсіанина" ($630 млн), "Гладіатор" ($465 млн) та "Прометей" ($403 млн).

"Гладіатор 2" також заробив у Imax $7 млн, увійшовши до трійки найкращих міжнародних дебютів року компанії.

Найбільші касові збори фільм отримав у Великій Британії ($11,4 млн), Франції ($10,3 млн), Іспанії ($5,6 млн), Австралії ($5 млн) і Мексиці ($4,7 млн). У США та Канаді фільм стартує 22 листопада, де змагатиметься за увагу глядача з великобюджетною музичною адаптацією "Wicked: Чародійка" від Universal.

Бюджет сиквелу "Гладіатор" становить понад $250 млн, тому, щоб вважатися успішним, він повинен мати резонанс у світовому прокаті. Наразі відгуки неоднозначні: середнє значення на Rotten Tomatoes складає 75%.

Події стрічки розгортаються через 25-30 років після подій оригінального фільму "Гладіатор", який отримав "Оскар" за найкращий фільм, а також приніс статуетку виконавцю головної ролі Расселу Кроу за найкращу чоловічу роль.