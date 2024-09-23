Режисер "Гладіатора" Рідлі Скотт заявив, що вже має ідеї для третього фільму

Про це пише NME.

Менш ніж за два місяці до премʼєри історичного художнього фільму "Гладіатор 2" британський режисер Рідлі Скотт поділився, що вже працює над ідеєю "Гладіатора 3". Сиквел оригінального фільму 2000 року вийде в кінотеатрах 14 листопада.

В історії "Гладіатора 2" головним героєм буде Луцій Вер, якого зіграє Пол Мескаль. Він піде стопами Максима, стане гладіатором і намагатиметься врятувати Рим від його корумпованих лідерів.

Луцій - колишній спадкоємець Римської імперії, який стає гладіатором, коли його дім захоплює римська армія, очолювана Марком Акацієм, якого грає Педро Паскаль.

Дія нового фільму розгортається через 25-30 років після подій "Гладіатора", який отримав "Оскар" за найкращий фільм, а також приніс статуетку Расселу Кроу за найкращу чоловічу роль.

86-річний режисер розповів, що якщо він доб’ється свого, шанувальники франшизи отримають більше задоволення в майбутньому.

"Я вже бавлюся з ідеєю "Гладіатора 3". Ні, серйозно! Я включив запобіжник. Кінцівка "Гладіатора 2" нагадує "Хрещеного батька", де Майкл Корлеоне опиняється на роботі, якої він не хотів, і запитує: "Тепер, батько, що мені робити?". Тож наступний [фільм] буде про людину, яка не хоче бути там, де вона є", - поділився Скотт.

Виконавець головної ролі в другому фільмі Пол Мескаль також, імовірно, зʼявиться в майбутній стрічці.

"Так, Рідлі говорив зі мною про це тільки вчора. Тому я чекаю, що буде. Мені, звичайно, цікаво, але ми не можемо ні з чим поспішати: історія має триматися", - зауважив актор.