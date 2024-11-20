Зірки "Гладіатора 2" розповіли, чи є вирізання сцени одностатевого поцілунку гомофобією

Про це пише Variety.

З історичного фільму "Гладіатор 2" режисера Рідлі Скотта вирізали сцену одностатевого поцілунку. Раніше про це розповів актор Дензел Вашингтон, чий персонаж Макрін, багатий можновладець у Римі, цілував чоловіка в губи під час зйомок. Тоді актор заявив, що сцену вирізали, оскільки команда фільму, імовірно, злякалася.

"Я цілував хлопця в губи, і, мабуть, вони ще не були готові до цього. Я вбив його через п'ять хвилин. Це "Гладіатор". Це поцілунок смерті", - зазначив Вашингтон.

Коментуючи слова актора, Рідлі Скотт заперечив, що сцену вирізали через якісь побоювання. Режисер поділився, що цього поцілунку не могло бути взагалі. Це була імпровізація, яка сталася в моменті.

"Ні, це нісенітниця. Вони не мали цього не робити. Вони зіграли в моменті", - сказав режисер.

Вашингтон також поділився, що він просто "клюнув" актора в губи.

"Тут дійсно багато шуму з нічого. Вони роздмухують із цього більше, ніж було насправді. Я поцілував його руки, я "клюнув" його і вбив його", - сказав актор.

Акторка Конні Нільсен, яка повернулася до ролі Луцилли у сиквелі "Гладіатора", поділилася своїми думками про вирізану сцену одностатевого поцілунку.

"Моя сцена скорботи теж не потрапила у фільм. Це не гомофобія. Просто для неї не було місця", - зазначила вона.

Продюсер Майкл Прусс додав, що не бачить нічого особливого у вирізанні сцен.

"Було знято так багато матеріалу, який не потрапив у фільм. Це справді не було подією", - підсумував він.