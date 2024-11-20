Зірки "Гладіатора 2" розповіли, чи є вирізання сцени одностатевого поцілунку гомофобією
З фінальної версії фільму "Гладіатор 2" вирізали сцену, в якій персонаж Дензела Вашингтона цілує в губи чоловіка. Режисер Рідлі Скотт назвав нісенітницею звинувачення актора у страху
Про це пише Variety.
З історичного фільму "Гладіатор 2" режисера Рідлі Скотта вирізали сцену одностатевого поцілунку. Раніше про це розповів актор Дензел Вашингтон, чий персонаж Макрін, багатий можновладець у Римі, цілував чоловіка в губи під час зйомок. Тоді актор заявив, що сцену вирізали, оскільки команда фільму, імовірно, злякалася.
"Я цілував хлопця в губи, і, мабуть, вони ще не були готові до цього. Я вбив його через п'ять хвилин. Це "Гладіатор". Це поцілунок смерті", - зазначив Вашингтон.
Коментуючи слова актора, Рідлі Скотт заперечив, що сцену вирізали через якісь побоювання. Режисер поділився, що цього поцілунку не могло бути взагалі. Це була імпровізація, яка сталася в моменті.
"Ні, це нісенітниця. Вони не мали цього не робити. Вони зіграли в моменті", - сказав режисер.
Вашингтон також поділився, що він просто "клюнув" актора в губи.
"Тут дійсно багато шуму з нічого. Вони роздмухують із цього більше, ніж було насправді. Я поцілував його руки, я "клюнув" його і вбив його", - сказав актор.
Акторка Конні Нільсен, яка повернулася до ролі Луцилли у сиквелі "Гладіатора", поділилася своїми думками про вирізану сцену одностатевого поцілунку.
"Моя сцена скорботи теж не потрапила у фільм. Це не гомофобія. Просто для неї не було місця", - зазначила вона.
Продюсер Майкл Прусс додав, що не бачить нічого особливого у вирізанні сцен.
"Було знято так багато матеріалу, який не потрапив у фільм. Це справді не було подією", - підсумував він.
- На початку року виконавець головної ролі Пол Мескаль поділився, що боїться впасти в глибоку депресію, якщо "Гладіатор 2" зробить його ще популярнішим.
- Раніше режисер Рідлі Скотт пояснив, чому не покликав Рассела Кроу в "Гладіатор 2".
- Нещодавно автор двох фільмів поділився, що вже працює над ідеєю "Гладіатора 3".
- Друга частина фільму Рідлі Скотта "Гладіатор" у міжнародному прокаті дебютувала з бокс-офісом $87 млн, що стало найкращим показником для фільмів Paramount Pictures з рейтингом R.
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