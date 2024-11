Модель Дженн Ен подала до суду на Каньє Веста через інцидент на зйомках кліпу в 2010 році

Про це пише People.

Випускниця телешоу America's Next Top Model ("Топмодель по-американськи") Дженн Ен подала до суду на репера Каньє Веста за те, що він нібито напав на неї, душив і вставляв пальці їй у горло під час зйомок музичного кліпу на пісню In for the Kill авторства La Roux у 2010 році.

У позові, поданому до федерального суду Нью-Йорка, зазначається, що Ен працювала акторкою другого плану на зйомках у нью-йоркському готелі Chelsea у вересні 2010 року. Під час знімального процесу вона була одягнена лише у "відверту спідню білизну, коли Вест показав на неї знімальній групі і сказав: "Дайте мені азійську дівчину".

Коли, згідно з позовом, Ен сказала реперу, що "не надто вдягнена", він відповів, що саме тому і обрав її, а потім наказав іншим акторам другого плану покинути кімнату. Описуючи далі інцидент, Ен зазначила, що Вест "височів" над нею і "важко дихав", а потім попросив знімальну групу зняти її обличчя зблизька й "імітував примусовий оральний секс" із нею.

"Вест почав на камеру душити позивачку однією рукою. Потім він обхопив іншою рукою її шию і продовжував душити обома руками. Потім він засунув їй кілька пальців у горло, безперервно рухав ними всередину і назовні і закрив їй рот більше ніж на хвилину", - йдеться в позовній заяві.

За словами Ен, в цей момент репер кричав: "Це мистецтво. Це чортове мистецтво. Я як Пікассо".

"Позивачка намагалася дихати і відчувала, ніби тимчасово знепритомніла. Коли Вест вирішив, що з нею покінчив, її обличчя було вкрите слиною та розмазаним макіяжем", - йдеться в позові.

Позов також стосується Universal Music Group (UMG), оскільки Ен наголошує, що компанія "не змогла розслідувати" інцидент. У позові додається, що "гендерні, ненависні та образливі висловлювання Веста були брендом, який був надто вигідним для Universal Music, щоб втрутитися, попри його протиправну поведінку".

Ен вважає, що Вест порушив нью-йоркський закон про гендерно мотивоване насильство, тому просить суддю про розгляд справи присяжними для відшкодування штрафних збитків, судових зборів і "шкоди за психічні, емоційні та фізичні травми, біль і страждання, а також заподіяну шкоду репутації".