Сибіга їде на засідання G7 до Італії: з низкою дипломатів ЄС говоритиме про зміцнення підтримки України

Про це інформує пресслужба МЗС.

Зазначається, що 25 листопада глава МЗС проведе низку двосторонніх переговорів з італійським колегою Антоні Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та міністрами закордонних справ країн "Глобального півдня".

Вже наступного дня, 26 листопада, у Сибіги запланована участь в спеціальній сесії міністерської зустрічі Групи семи, присвяченій Україні, а також низка двосторонніх переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, головами МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, Канади Мелані Жолі та очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

У пресслужбі українського Міністерства закордонних справ додали, що ключовою темою переговорів стане зміцнення підтримки України на тлі нещодавніх агресивних кроків РФ, зокрема залучення до агресії військ КНДР, обстрілу України балістичною ракетою середньої дальності, повітряного терору проти цивільних людей, критичної інфраструктури та енергосистеми.