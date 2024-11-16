"Ми єдині з Україною": країни G7 оприлюднили спільну заяву до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ

Відповідну заяву опублікували на сайті головування Італії в G7.

"Ми, лідери G7, підтверджуємо нашу непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно. Ми солідарно підтримуємо її боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відновлення. Ми також визнаємо вплив російської агресії на незахищених людей по всьому світу", - йдеться в заяві,

Лідери G7 також наголосили, що Росія "залишається єдиною перешкодою" на шляху до справедливого і тривалого миру.

"G7 підтверджує свою прихильність накладенню на Росію суворої відповідальності за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. Ми єдині з Україною", - додали в заяві.