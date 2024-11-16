"Ми єдині з Україною": країни G7 оприлюднили спільну заяву до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ
Країни G7 до тисячного дня повномасштабного російського вторгнення оприлюднили спільну заяву на підтримку України
Відповідну заяву опублікували на сайті головування Італії в G7.
"Ми, лідери G7, підтверджуємо нашу непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно. Ми солідарно підтримуємо її боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відновлення. Ми також визнаємо вплив російської агресії на незахищених людей по всьому світу", - йдеться в заяві,
Лідери G7 також наголосили, що Росія "залишається єдиною перешкодою" на шляху до справедливого і тривалого миру.
"G7 підтверджує свою прихильність накладенню на Росію суворої відповідальності за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. Ми єдині з Україною", - додали в заяві.
- Високопосадовці Латвії закликали громадян на знак солідарності з Україною 19 листопада вшанувати пам'ять жертв російської агресії хвилиною мовчання й запалити свічки.
- Актуальне
- Важливе