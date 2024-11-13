У Латвії громадян закликали вшанувати хвилиною мовчання жертв агресії РФ у 1000-й день вторгнення

Про це йдеться в заяві президента Латвії Едгарса Ринкевичса, спікерки Сейму Дайги Міеріні, прем'єр-міністерки Евіки Сіліні та очільниці МВС Байби Браже, передає Delfi.

Високопосадовці країни закликали організувати хвилину мовчання на 1000-й день повномасштабного російського вторгнення - 19 листопада о 9:00.

"Ми закликаємо самоврядування та організації організувати хвилину мовчання в різних місцях Латвії та, вшановуючи жертв, запалювати 1000 свічок", - йдеться в заяві.

Також громадян закликали вшанувати латвійського добровольця Віталія Смирнова, який загинув на сході України 1 жовтня 2023 року.

"Україна невпинно бореться щодня. Понад два роки з дивовижною мужністю і завзятістю український народ чинить опір російській агресії. Підтримка Латвії Україні тверда і непохитна. Латвія та її народ стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти агресора - Росії", - додали високопосадовці.