Добровольця з Латвії, який загинув під Лиманом, поховали на батьківщині

Про це повідомляє LSM.

Поховали 28-річного Віталія Смирнова поруч з його дідом, який був "національним партизаном і загинув, борючись проти радянських окупантів". Родичі і друзі полеглого добровольця розповідають, що він кинув добре оплачувану кар'єру в Латвії і відправився на війну в Україну, де воював і діставав необхідні для української армії речі.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Смирнов служив у лавах ЗС Латвії, але він вирішив, що хоче допомогти Україні відразу після початку війни, тому звільнився зі служби, щоб добровольцем вирушити в Україну.

Смирнов сказав перед від'їздом в Україну близьким, що якщо він не воюватиме, то воювати доведеться їм, розповів старший експерт з міжнародних військово-релігійних питань ЗС Латвії Елмарс Плявіньш.

"Він уже отримав там поранення і приїжджав додому, вилікувався ним виїхав назад. Це свідчить про його відвагу, силу, нестримність і самовідданість", - додав він.

"Я хотів би закликати всіх жителів Латвії не слабшати у своїй підтримці України, оскільки Україна справді веде нашу боротьбу. І, якщо ми не хочемо, щоб у нас було більше могильних горбків, не дай Боже, війна тут, будь ласка, не послаблюватимемо підтримку України і продовжимо цю роботу", - закликав командир 35-го піхотного батальйону ЗС Латвії Земессардзе Яніс Свілпе.