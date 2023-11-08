Добровольця з Латвії, який загинув під Лиманом, поховали на батьківщині
У латвійському містечку Лівани поховали колишнього солдата Національних збройних сил Латвії Віталія Смирнова, який поїхав на війну в Україні добровольцем і загинув від удару російського дрону біля Лиману
Про це повідомляє LSM.
Поховали 28-річного Віталія Смирнова поруч з його дідом, який був "національним партизаном і загинув, борючись проти радянських окупантів". Родичі і друзі полеглого добровольця розповідають, що він кинув добре оплачувану кар'єру в Латвії і відправився на війну в Україну, де воював і діставав необхідні для української армії речі.
До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Смирнов служив у лавах ЗС Латвії, але він вирішив, що хоче допомогти Україні відразу після початку війни, тому звільнився зі служби, щоб добровольцем вирушити в Україну.
Смирнов сказав перед від'їздом в Україну близьким, що якщо він не воюватиме, то воювати доведеться їм, розповів старший експерт з міжнародних військово-релігійних питань ЗС Латвії Елмарс Плявіньш.
"Він уже отримав там поранення і приїжджав додому, вилікувався ним виїхав назад. Це свідчить про його відвагу, силу, нестримність і самовідданість", - додав він.
"Я хотів би закликати всіх жителів Латвії не слабшати у своїй підтримці України, оскільки Україна справді веде нашу боротьбу. І, якщо ми не хочемо, щоб у нас було більше могильних горбків, не дай Боже, війна тут, будь ласка, не послаблюватимемо підтримку України і продовжимо цю роботу", - закликав командир 35-го піхотного батальйону ЗС Латвії Земессардзе Яніс Свілпе.
- Раніше, повідомлялось, що внаслідок атаки російського ударного дрона під Лиманом загинув доброволець із Латвії, але ім'я загиблого, а також його позивний поки не розголошують. Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив колишній командир Національних збройних сил Латвії Юріс Далбіньш.
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