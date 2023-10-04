На війні загинув доброволець з Латвії, - ЗМІ

Про це повідомляє LSM.

За інформацією видання, латвійський доброволець загинув у районі міста Лиман Донецької області, внаслідок атаки ворожого ударного БПЛА.

Ім'я загиблого, а також його позивний поки не розголошують. Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив колишній командир Національних збройних сил Латвії Юріс Далбіньш.

"Його побратими подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і було поховано згідно з військовим регламентом", - заявив Далбіньш.