На війні загинув доброволець з Латвії, - ЗМІ
Внаслідок атаки російського ударного дрона загинув доброволець із Латвії
Про це повідомляє LSM.
За інформацією видання, латвійський доброволець загинув у районі міста Лиман Донецької області, внаслідок атаки ворожого ударного БПЛА.
Ім'я загиблого, а також його позивний поки не розголошують. Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив колишній командир Національних збройних сил Латвії Юріс Далбіньш.
"Його побратими подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і було поховано згідно з військовим регламентом", - заявив Далбіньш.
- Експерти припустили, що латвійський доброволець міг загинути від удару того самого дрона, який у суботу забрав життя естонця Танеля Кріґгуля із позивним "Стінгер".
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