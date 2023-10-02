На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ
Унаслідок атаки російського безпілотника на Донеччині загинув естонський доброволець з Інтернаціонального легіону Танель Криггуль
Про це пише газета Postimees.
Зазначається, що естонець із позивним "Стінгер" загинув у ніч на суботу, 30 вересня, біля міста Лиман на Донеччині унаслідок атаки ворожого безпілотника по приватному будинку, у якому Танель зупинився на ніч зі своїм товаришем по підрозділу.
"Вибух був настільки потужним, що від будинку залишилася лише купа уламків", - зазначає видання.
Військовий з минулого року воював в Українському міжнародному легіоні (відомому як Іноземний легіон).
Смерть Кріггуля підтвердили виданню три джерела, які самі воюють у тому ж легіоні.
Видання пише, що це другий доброволець з Естонії, який загинув у російсько-українській війні. Так, у березні цього року стало відомо про смерть колишнього офіцера сил оборони Естонії Іво Юрака, який загинув від російської артилерії під Бахмутом на Донеччині. Юрак також воював у складі Інтернаціонального легіону з осені 2022 року.
- Напередодні, 5 вересня, на війні в Україні також загинув доброволець із Колумбії, який у лавах ЗСУ протистояв російській агресії від грудня 2022 року.
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