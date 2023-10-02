На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ

Про це пише газета Postimees.

Зазначається, що естонець із позивним "Стінгер" загинув у ніч на суботу, 30 вересня, біля міста Лиман на Донеччині унаслідок атаки ворожого безпілотника по приватному будинку, у якому Танель зупинився на ніч зі своїм товаришем по підрозділу.

"Вибух був настільки потужним, що від будинку залишилася лише купа уламків", - зазначає видання.

Військовий з минулого року воював в Українському міжнародному легіоні (відомому як Іноземний легіон).

Смерть Кріггуля підтвердили виданню три джерела, які самі воюють у тому ж легіоні.

Видання пише, що це другий доброволець з Естонії, який загинув у російсько-українській війні. Так, у березні цього року стало відомо про смерть колишнього офіцера сил оборони Естонії Іво Юрака, який загинув від російської артилерії під Бахмутом на Донеччині. Юрак також воював у складі Інтернаціонального легіону з осені 2022 року.