У складі ЗСУ загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера
На війні в Україні загинув доброволець із Колумбії, який у лавах ЗСУ протистояв російській агресії від грудня 2022 року
Про це повідомляє El Tiempo.
Зазначається, що йдеться про Алехандро Еррера Евіа. Видання зазначає, що він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.
"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.
Щойно він прибув до України, він попередив колумбійців, які планували приєднатися до військових формувань.
"Добре проаналізуйте, це я кажу не для того, щоб вас збентежити. А тому, що якщо ви приїдете, треба психологічно бути підготовленими до того, з чим вам доведеться зіткнутися", - заявив він.
На колумбійця справили враження руйнування, які були спричинені війною. Він був вражений станом дерев, які росли поруч з їхніми позиціями і в них постійно потрапляли осколки ракет і гранат.
За попередніми даними колумбієць загинув у результаті ракетної атаки росіян.
Посольство Колумбії в Польщі вже зв'язалося з сім'єю, щоб пояснити процедуру, якої слід дотримуватися в такій ситуації.
Їм також сказали, що процес може зайняти до трьох місяців і вони зможуть тільки доставити прах.
Еррера мав дружину та сина, з якими він намагався в'їхати до США у 2022 році. Однак їх депортували.
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