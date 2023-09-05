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Війна з Росією: хроніка
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У складі ЗСУ загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера

5 вересня, 2023 вiвторок
00:55
Війна з Росією світ, війна з Росією, Колумбія, добровольці

На війні в Україні загинув доброволець із Колумбії, який у лавах ЗСУ протистояв російській агресії від грудня 2022 року

Про це повідомляє El Tiempo.

Зазначається, що йдеться про Алехандро Еррера Евіа. Видання зазначає, що він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.

Щойно він прибув до України, він попередив колумбійців, які планували приєднатися до військових формувань.

"Добре проаналізуйте, це я кажу не для того, щоб вас збентежити. А тому, що якщо ви приїдете, треба психологічно бути підготовленими до того, з чим вам доведеться зіткнутися", - заявив він.

На колумбійця справили враження руйнування, які були спричинені війною. Він був вражений станом дерев, які росли поруч з їхніми позиціями і в них постійно потрапляли осколки ракет і гранат.

За попередніми даними колумбієць загинув у результаті ракетної атаки росіян.

Посольство Колумбії в Польщі вже зв'язалося з сім'єю, щоб пояснити процедуру, якої слід дотримуватися в такій ситуації.

Їм також сказали, що процес може зайняти до трьох місяців і вони зможуть тільки доставити прах.

Еррера мав дружину та сина, з якими він намагався в'їхати до США у 2022 році. Однак їх депортували.

  • У листопаді під час бойових дій в Україні загинув громадянин Великої Британії Джордан Гетлі.
  • 1 вересня стало відомо, що в Україні загинув ще один британець, 22-річний доброволець Семюеля Ньюї, який воював на боці українських військ у складі іноземного загону понад рік.

ЗСУ
Колумбія
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