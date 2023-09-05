У складі ЗСУ загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера

Про це повідомляє El Tiempo.

Зазначається, що йдеться про Алехандро Еррера Евіа. Видання зазначає, що він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.

Щойно він прибув до України, він попередив колумбійців, які планували приєднатися до військових формувань.

"Добре проаналізуйте, це я кажу не для того, щоб вас збентежити. А тому, що якщо ви приїдете, треба психологічно бути підготовленими до того, з чим вам доведеться зіткнутися", - заявив він.

На колумбійця справили враження руйнування, які були спричинені війною. Він був вражений станом дерев, які росли поруч з їхніми позиціями і в них постійно потрапляли осколки ракет і гранат.

За попередніми даними колумбієць загинув у результаті ракетної атаки росіян.

Посольство Колумбії в Польщі вже зв'язалося з сім'єю, щоб пояснити процедуру, якої слід дотримуватися в такій ситуації.

Їм також сказали, що процес може зайняти до трьох місяців і вони зможуть тільки доставити прах.

Еррера мав дружину та сина, з якими він намагався в'їхати до США у 2022 році. Однак їх депортували.