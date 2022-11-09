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У війні в Україні загинув громадянин Великої Британії

9 листопада, 2022 середа
23:50
війна з Росією британія україна

Під час бойових дій в Україні загинув громадянин Великої Британії

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, в середу цю інформацію підтвердив уряд Великобританії. Міністерство закордонних справ країни у своїй заяві заявило, що воно "підтримує родину британського громадянина, який загинув в Україні", але не розголошує імені людини. Також у міністерстві додали, що контактують із місцевою владою у зв’язку з загибеллю громадянина Великої Британії.

Видання Sky News із посиланням на родину повідомляє, що у війні з Росією в Україні 7 листопада загинув 38-річний батько двох дітей Саймон Лінгард із Блекберна. Як зазначають журналісти, він став третім британцем, який загинув в Україні.

У червні колишній солдат британської армії Джордан Гетлі був застрелений під час бойових дій у Сєвєродонецьку. А британський гуманітарний працівник Пол Юрі загинув у тимчасово окупованій Донецькій області України на початку цього року, після початку повномасштабного російського вторгнення.

  • Днями повідомили, що під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку загинув тайванський доброволець, 25-річний Джонатан Ценг

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