У війні в Україні загинув громадянин Великої Британії
Під час бойових дій в Україні загинув громадянин Великої Британії
Про це повідомляє CNN.
За інформацією видання, в середу цю інформацію підтвердив уряд Великобританії. Міністерство закордонних справ країни у своїй заяві заявило, що воно "підтримує родину британського громадянина, який загинув в Україні", але не розголошує імені людини. Також у міністерстві додали, що контактують із місцевою владою у зв’язку з загибеллю громадянина Великої Британії.
Видання Sky News із посиланням на родину повідомляє, що у війні з Росією в Україні 7 листопада загинув 38-річний батько двох дітей Саймон Лінгард із Блекберна. Як зазначають журналісти, він став третім британцем, який загинув в Україні.
У червні колишній солдат британської армії Джордан Гетлі був застрелений під час бойових дій у Сєвєродонецьку. А британський гуманітарний працівник Пол Юрі загинув у тимчасово окупованій Донецькій області України на початку цього року, після початку повномасштабного російського вторгнення.
- Днями повідомили, що під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку загинув тайванський доброволець, 25-річний Джонатан Ценг
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе