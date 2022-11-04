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На Луганщині загинув 25-річний доброволець з Тайваню Джонатан Ценг

4 листопада, 2022 п'ятниця
20:08
війна з Росією

Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку загинув тайванський доброволець, 25-річний Джонатан Ценг

Про це повідомили на facebook-сторінці неурядової організації Ukraine+Taiwan Forum

"Під час виконання бойового завдання за Луганським напрямком загинув наш тайванський побратим, Джонатан Ценг. Йому тільки-но виповнилося 25. Брат України служив у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ", – зазначено в повідомленні.

Про сумну звістку написав також народний депутат Микола Княжицький, який цими днями саме відвідував Тайвань.

"Вертаюся з Тайваню. І тут пишуть про Україну. Загинув доброволець з Тайваню, 25-річний тайванець Цзен Шенгуан, який приєднався до Української армії, був поранений і помер від втрати крові під час бою з російською армією в Луганській області", – зазначив Княжицький.

А президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов пообіцяв зробити все можливе, "аби пам'ять про Джонатана залишалася на сторінках української історії".

"У нього залишилися рідні. Наш біль - тепер і їхній. Наша війна – теж їхня. Водночас. В Україні немає представництва Тайваню. Джонатан любив Україну та був тайванським патріотом. Тому ніхто не допустить, щоб його тіло потрапило до ворогів Тайваню. Думаю, висновки тут очевидні. Як і те, що ми маємо зробити, щоб вшанувати Джонатана, побратима, як український народ", – додав він.

  • Днями Микола Княжицьким поділився враженнями від перебування на Тайвані. Зокрема, зазначив, що тайванці підтримують українців, а російську агресію вважають нападом авторитаризму на демократію. Для них же демократія є однією з найбільших цінностей

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