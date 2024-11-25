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У Грузії протестувальники закидали яйцями будівлю парламенту

Дар'я Куркіна
25 листопада, 2024 понедiлок
15:18
Світ Грузія протести

Протестувальники в Грузії закидали яйцями будівлю парламенту під час першого засідання після виборів

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У засіданні брали участь лише депутати від керівної партії "Грузинська мрія", яка за результатами ЦВК перемогла на парламентських виборах. Вони визнали повноваження всіх 150 депутатів, а також переобрали спікером Шалву Папуашвілі й обрали голів комітетів.

Також відомо, що опозиція бойкотувала засідання парламенту та закликала іноземних дипломатів не легітимізувати новий парламент своєю присутністю на першому засіданні.

Зазначено, що відповідно до конституції Грузії, перше засідання парламенту повинне відбутися впродовж 10 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів - також його має призначити президент.

Однак грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі відмовилася призначати засідання й внесла позов до Конституційного суду з вимогою анулювати вибори через порушення.

Вибори в Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

17 листопада грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" організувала 24-годинну акцію протесту біля будівлі Тбіліського державного університету. Протестувальники встановили близько трьох десятків наметів. Ніч з неділі на понеділок минула спокійно, влада та поліція жодних заяв не робили. 18 листопада ввечері опозиція заявила, що продовжить протест.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
політика
акції протестів
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