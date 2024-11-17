Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Тбілісі опозиція перекрила на 24 години вулиці й встановлює намети

У Тбілісі опозиція перекрила на 24 години вулиці й встановлює намети

Катерина Єсікова
17 листопада, 2024 неділя
20:32
Світ Грузія протести

Грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" організувала 24-годинну акцію протесту біля будівлі Тбіліського державного університету

Зміст

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Один з лідерів коаліції Ніка Гварамія заявив, що настав час припинити відповідні акції, треба перейти до конкретних дій - "все перекрити" й почати безстрокову акцію протесту. Так, на проспекті Руставелі, а потім "повільно і цілеспрямовано, сплановано і мирно", перекриватимуться всі автомагістралі - до призначення перевиборів у Грузії.

За його словами, першою локацією є Тбіліський держуніверситет ім. Ів. Джавахішвілі.

Тим часом на 24 години буде перекрито проспект Чавчавадзе, вулицю Мелікішвілі та Варазісхеві - на місці встановлюють намети.

"Крик-шум - усе це закінчилося! Ми повертаємо батьківщину! Все перекриваємо! Немає більше часу в нас! Ми, ті люди, хто отримав найбільше голосів від населення Грузії, яке заявило: "Ми йдемо в Європу!", беремо на себе відповідальність. І так! Ми йдемо в Європу! Я вітаю присутніх на проспекті Руставелі, приносимо дуже великі вибачення за занепокоєння, але ми стоїмо тут і ми тут залишаємося! У режимі 24 годин ця акція буде стояти тут! Хто згоден не побоятися арештів, не злякатися холоду, не боятися російського режиму - тому, що ця батьківщина наша! Майбутнє наше! І ми йдемо в Європу!" - заявив Гварамія.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.
 

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
акції протестів
Читайте також:
окупанти, армія РФ
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий
Борис Епштейн
Автор Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
Радник Трампа, росіянин Борис Епштейн, хоче стати спецпредставником з питань врегулювання війни в Україні, - NYT
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 листопада
20:32
Ексклюзив
Дональд Трамп
Буде конфлікт між офіцерами безпеки, розвідки та політичним керівництвом, - керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про призначення Трампа
20:15
Байден дозволив бити вглиб РФ ракетами ATACMS, - ЗМІ
20:01
OPINION
Прихід Трампа: прав на тривожність у нас більше, ніж у будь-кого у світі
20:00
Тренування з помповою рушницею Maverick M88 під час проходження БЗВП
На БЗВП мобілізованих стали навчати як збивати дрони з рушниці
19:38
Ексклюзив
"Може утворитися два кільця оточення": військовий оглядач Попович про ситуацію на Курахівському напрямку
19:17
Світло
Завтра в усіх регіонах України виключатимуть світло. За графіком
19:12
Дональд Трамп
Команда Трампа хоче покарати офіцерів, які виводили війська з Афганістану, - NBC
18:49
Огляд
атака БПЛА на Краснодарський край
Пожежа на складі в Білгородській області, пошкоджене підприємство у Воронезькій та вибухи в Іжевську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:38
Інтерв’ю
Дональд Трамп
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
18:28
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц пояснив, що він зрозумів про Путіна завдяки проведеній бесіді
18:17
Оновлено
Росіяни обстрілюють будинки, приватний і громадський транспорт у Херсоні: загинули 3 людини, ще 9 поранені
18:14
Російські військові
Діють на світанку, без бронетехніки, кадрові військові: якою є тактика окупантів навколо Курахового
18:06
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
18:00
OPINION
Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві
17:52
армія КНДР
Яку сумарну кількість вояків КНДР може відправити на війну з Україною: відповідь Bloomberg
17:30
Інтерв’ю
трамп путін
У війні потрібен компроміс, а не капітуляція, і це в інтересах України також, - Фейгін
17:24
В Одесі внаслідок атаки РФ протягом 18 та 19 листопада не працюватимуть школи
17:04
Рівненська АЕС
Через сьогоднішню російську атаку реактори українських АЕС знижували потужність, - Bloomberg
16:48
Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини вдень 17 листопада: загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері
16:41
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
По засобах морського нападу є запас на декілька таких ударів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про масовану атаку росіян вранці 17 листопада
16:36
В Укренерго назвали імена двох енергетиків, яких росіяни вбили ранком на Одещині
16:18
Сергій Нагорняк
Критичних пошкоджень енергетика не зазнала: нардеп Нагорняк про наслідки масованої атаки РФ по Україні
16:04
OPINION
Чи можна і чи треба зупинити повернення в окупацію
15:54
Дональд Туск
"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить": Туск про ефективність розмови Шольца з очільником Кремля
14:54
Ілон Маск
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
14:53
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск закликав розслідувати, чи є війна Ізраїлю проти ХАМАСу геноцидом
14:48
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини
14:36
Правозахисниця Ольга Гейко
Українська правозахисниця Ольга Гейко стала лауреаткою "Нагороди Пам'яті народів"
14:00
OPINION
блог Сергій Гузь
Шольц і Путін: ми не уявляємо, якими можуть бути умови миру
13:52
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Прем'єр Канади Трюдо підтримав рішення Шольца провести розмову з Путіним
13:48
У Польщі перша група добровольців Українського легіону склала присягу
У Польщі перша група добровольців Українського легіону склала присягу
13:30
У Познані замість російського консульства планують розмістити українське
13:18
Під час ранкової атаки РФ пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей, - Зеленський
13:13
Національному університету оборони України досі не повернули головний корпус, який у них відібрав Азаров: просять підписати петицію
13:10
Куп'янськ
Британська розвідка проаналізувала наступ росіян на Куп'янськ
13:00
Оновлено
Росіяни зранку атакували Україну ракетами і дронами: у низці регіонів пошкоджено енергооб'єкти, є загиблі та постраждалі
12:40
ізраїль обстріл
Поблизу приватної резиденції Нетаньягу в Кейсарії було запущено кілька сигнальних ракет: підозрюваних затримали
12:32
шахеди, ППО, ЗСУ
Під час ранкової атаки Сили оборони збили 102 ракети та 42 БПЛА
12:19
Ексклюзив
Росія застосувала всі ракети, які змогли накопичити за 2,5 місяці, - авіаексперт Храпчинський
12:03
OPINION
Ілюзія швидких переговорів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV