У Тбілісі опозиція перекрила на 24 години вулиці й встановлює намети

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Один з лідерів коаліції Ніка Гварамія заявив, що настав час припинити відповідні акції, треба перейти до конкретних дій - "все перекрити" й почати безстрокову акцію протесту. Так, на проспекті Руставелі, а потім "повільно і цілеспрямовано, сплановано і мирно", перекриватимуться всі автомагістралі - до призначення перевиборів у Грузії.

За його словами, першою локацією є Тбіліський держуніверситет ім. Ів. Джавахішвілі.

Тим часом на 24 години буде перекрито проспект Чавчавадзе, вулицю Мелікішвілі та Варазісхеві - на місці встановлюють намети.

"Крик-шум - усе це закінчилося! Ми повертаємо батьківщину! Все перекриваємо! Немає більше часу в нас! Ми, ті люди, хто отримав найбільше голосів від населення Грузії, яке заявило: "Ми йдемо в Європу!", беремо на себе відповідальність. І так! Ми йдемо в Європу! Я вітаю присутніх на проспекті Руставелі, приносимо дуже великі вибачення за занепокоєння, але ми стоїмо тут і ми тут залишаємося! У режимі 24 годин ця акція буде стояти тут! Хто згоден не побоятися арештів, не злякатися холоду, не боятися російського режиму - тому, що ця батьківщина наша! Майбутнє наше! І ми йдемо в Європу!" - заявив Гварамія.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада.

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях.

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

