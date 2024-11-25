КНДР розширює завод з виробництва ракет, якими Росія обстрілює Україну

Про це повідомляє Reuters із посиланням на висновки дослідників американського аналітичного центру на основі супутникових зображень.

Завод, відомий як February 11 plant, є частиною машинобудівного комплексу Ryongsong в Хамхині, другому за величиною місті Північної Кореї.

Науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS), розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, Сем Лейр заявив, що цей завод був єдиним відомим виробником твердопаливних балістичних ракет класу Hwasong-11.

На супутникових знімках, зроблених на початку жовтня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, видно, що на заводі будується додатковий складальний корпус, а також новий житловий об'єкт, ймовірно, призначений для робітників.

"Також схоже, що Пхеньян покращує входи до деяких підземних об'єктів комплексу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий складальний корпус приблизно на 60 - 70% більший за попередню будівлю, де збирали ракети.