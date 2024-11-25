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КНДР розширює завод з виробництва ракет, якими Росія обстрілює Україну

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
16:18
Світ

Північна Корея розширює ключовий комплекс з виробництва зброї, яку російські окупанти використовують проти України

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на висновки дослідників американського аналітичного центру на основі супутникових зображень.

Завод, відомий як February 11 plant, є частиною машинобудівного комплексу Ryongsong в Хамхині, другому за величиною місті Північної Кореї.

Науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS), розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, Сем Лейр заявив, що цей завод був єдиним відомим виробником твердопаливних балістичних ракет класу Hwasong-11.

На супутникових знімках, зроблених на початку жовтня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, видно, що на заводі будується додатковий складальний корпус, а також новий житловий об'єкт, ймовірно, призначений для робітників.

"Також схоже, що Пхеньян покращує входи до деяких підземних об'єктів комплексу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий складальний корпус приблизно на 60 - 70% більший за попередню будівлю, де збирали ракети.

  • Серед компонентів балістичних ракет KN-23/KN-24, які Північна Корея передала Росії для війни проти України, виявили елементи іноземного виробництва 2023 року.
Теги:
Новини
Росія
КНДР
зброя
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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