КНДР розширює завод з виробництва ракет, якими Росія обстрілює Україну
Північна Корея розширює ключовий комплекс з виробництва зброї, яку російські окупанти використовують проти України
Про це повідомляє Reuters із посиланням на висновки дослідників американського аналітичного центру на основі супутникових зображень.
Завод, відомий як February 11 plant, є частиною машинобудівного комплексу Ryongsong в Хамхині, другому за величиною місті Північної Кореї.
Науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS), розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, Сем Лейр заявив, що цей завод був єдиним відомим виробником твердопаливних балістичних ракет класу Hwasong-11.
На супутникових знімках, зроблених на початку жовтня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, видно, що на заводі будується додатковий складальний корпус, а також новий житловий об'єкт, ймовірно, призначений для робітників.
"Також схоже, що Пхеньян покращує входи до деяких підземних об'єктів комплексу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий складальний корпус приблизно на 60 - 70% більший за попередню будівлю, де збирали ракети.
- Серед компонентів балістичних ракет KN-23/KN-24, які Північна Корея передала Росії для війни проти України, виявили елементи іноземного виробництва 2023 року.
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