Президент призначив Сергія Кривошеєнка головою Сумської МВА
У понеділок, 25 листопада, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка начальником Сумської міської військової адміністрації
Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті президента.
"Призначити Кривошеєнка Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - зазначається у розпорядженні.
Олексія Дрозденка, який обіймав посаду начальника з листопада 2023 року, звільнили відповідно до нового розпорядження. Кривошеєнко з серпня 2024 року працював його заступником.
Довідка. Сергій Кривошеєнко народився у Донецьку. Здобув три вищі освіти - інженерну, юридичну, економічну. У січні 2022 року він закінчив навчання в Запорізькому національному університеті. Має досвід роботи на керівних посадах.
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