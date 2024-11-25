Президент призначив Сергія Кривошеєнка головою Сумської МВА

Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті президента.

"Призначити Кривошеєнка Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - зазначається у розпорядженні.

Олексія Дрозденка, який обіймав посаду начальника з листопада 2023 року, звільнили відповідно до нового розпорядження. Кривошеєнко з серпня 2024 року працював його заступником.

Довідка. Сергій Кривошеєнко народився у Донецьку. Здобув три вищі освіти - інженерну, юридичну, економічну. У січні 2022 року він закінчив навчання в Запорізькому національному університеті. Має досвід роботи на керівних посадах.