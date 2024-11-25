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Окупанти на Миколаївщині скинули дрон на людей, які отримували гумдопомогу: є поранені

Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
13:50
Війна з Росією гуманітарна допомога

У понеділок, 25 листопада, росіяни атакували FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області. У результаті поранень зазнали п'ятеро людей

Зміст

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей", - зазначив він. 

У результаті атаки поранення зазнали 5 людей - як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці. Усіх поранених доставили в лікарню. 

За даними ОВА, двоє чоловіків та жінка в стані середньої тяжкості, ще двоє чоловіків - у важкому стані. 

  • Цього ж ранку ворог атакував Харків та Одесу. У містах постраждали цивільні.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Миколаївщина
окупанти
безпілотник
гуманітарна допомога
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