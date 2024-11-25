Окупанти на Миколаївщині скинули дрон на людей, які отримували гумдопомогу: є поранені

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей", - зазначив він.

У результаті атаки поранення зазнали 5 людей - як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці. Усіх поранених доставили в лікарню.

За даними ОВА, двоє чоловіків та жінка в стані середньої тяжкості, ще двоє чоловіків - у важкому стані.