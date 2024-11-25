Окупанти на Миколаївщині скинули дрон на людей, які отримували гумдопомогу: є поранені
У понеділок, 25 листопада, росіяни атакували FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області. У результаті поранень зазнали п'ятеро людей
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей", - зазначив він.
У результаті атаки поранення зазнали 5 людей - як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці. Усіх поранених доставили в лікарню.
За даними ОВА, двоє чоловіків та жінка в стані середньої тяжкості, ще двоє чоловіків - у важкому стані.
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