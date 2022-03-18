Польща представить пропозиції з миротворчої місії для України у Єврораді

Про це заявив речник уряду Польщі Петро Мюллер, передає PAP.

Польська влада вважає, попри те, що серед деяких країн Заходу переважають "стримані настрої", подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що така миротворча місія з’явиться.



"Йдеться не про місію, яка вступить у прямий конфлікт із РФ. Вона має бути розміщена в незайнятих Росією населених пунктах, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з військовими злочинами", – заявив Мюллер.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу, 16 березня, в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні. Натомість речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи польську пропозицію про миротворчу місію, сказав, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.