Польща презентувала НАТО проєкт миротворчої місії в Україні

Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.

"Ми обговорили кроки, які слід зробити, щоб зупинити вторгнення Росії. Зі свого боку я представив проєкт, про який вчора під час свого візиту до Києва говорив віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський. Я представив цей проєкт союзникам, щоб вони подумали, чи можна і як сформувати миротворчу місію в Україні", – розповів Маріуш Блащак.

Він нагадав, що така місія виконується в Косові. Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи польську пропозицію про миротворчу місію, сказав, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Нагадаємо, Байден назвав Путіна воєнним злочинцем.

16 березня стало відомо, що США надасть 800 систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України.