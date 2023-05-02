Польща скасувала заборону на імпорт агропродукції з України після рішення Єврокомісії
Польща скасувала власну постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів з України після компромісного рішення Європейської комісії
Відповідна постанова опублікована в офіційному віснику польського уряду.
"Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України… скасувати. Постанова набирає чинності з дня її опублікування", – йдеться в тексті документа.
- Нагадаємо, у вівторок 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін. Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.
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