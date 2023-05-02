Відповідна постанова опублікована в офіційному віснику польського уряду.

"Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України… скасувати. Постанова набирає чинності з дня її опублікування", – йдеться в тексті документа.