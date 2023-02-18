Польща в рамках коаліції готова надати Україні винищувачі Міг-29, - Моравецький

Про це він повідомив на Мюнхенській безпековій конференції, цитує RMF.

"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що зараз широко обговорюють тему передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Польщі, яка передбачає її участь у ширшій коаліції.

"Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає", - наголосив він.

Моравецький процитував мера Києва Віталія Кличка про те, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100 відсотків ракет, Які випустила Росія. Він наголосив, що це дуже хороший результат.

"Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу Росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі,", - сказав польський прем'єр.