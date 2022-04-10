Польща вимагатиме визнання вбивств у Катині актом геноциду
Польща подасть заявки в міжнародні суди, щоб визнати Катинську різанину в 1940 році актом геноциду та притягнути винних до відповідальності
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда з нагоди 12-ї річниці Смоленської катастрофи.
"Забуті та безкарні воєнні злочини та злочини проти людства формують почуття безкарності у винних. Вони створюють згоду для своїх наступників і послідовників, які, наслідуючи їх приклад, вчиняють подібні злочини, коли хочуть панувати і вирішувати долю інших держав і націй. Ми бачимо це повною мірою сьогодні в ході жорстокої агресії Росії проти незалежної та демократичної України", - заявив президент.
Дуда наголосив, що протягом 80 років винні не притягувалися до відповідальності за катинську різанину.
"Термін дії геноциду не закінчується. Тому я буду вимагати вирішення цієї справи в міжнародних судах. Найближчим часом ми подамо відповідні заявки. Цей злочин має бути нарешті засуджений і названі винуватці", - йдеться у заяві президента Польщі.
Довідка: Катинський розстріл - це узагальнена назва масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР за цілком секретним наказом партійно-державного керівництва СРСР одночасно у декількох місцях - головним чином у Катинському лісі, в тюрмі міста Калінін та в Харкові навесні 1940 року.
- На честь загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом у Польщі 10 квітня ввімкнули сирени. Катастрофа сталася 2010 року, коли польська делегація прямувала до Росії на 70-ті роковини розстрілів під Катином. Загинули всі 96 пасажирів і членів екіпажу літака, серед яких були президент Польщі Лех Качинський з дружиною і високопоставлені польські чиновники.
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