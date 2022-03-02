Про це повідомляє польський урядовий портал.



Матеуш Моравецький висловився про наступний етап обмежень для Росії 1 березня під час свого візиту до Брюсселя після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Моравецький також заявив, що Європа повинна якнайскоріше припинити купувати нафту і газ у Росії, оскільки ці кошти йдуть на фінансування війни в Україні.

"Ми хочемо зупинити війну, зупинити агресора. Ми можемо це зробити лише за допомогою санкцій", ­– сказав польський прем’єр.

Він оцінив, що ефективність застосованих проти Росії санкцій вже помітна.

"Російська економіка отримала величезний удар, величезні збитки. Але не треба обманювати, та ж економіка також щодня живиться від валюти за рахунок продажу вугілля і газу", ­– сказав Моравецький.

"Я закликав не імпортувати російське вугілля, запровадити ембарго на російське вугілля. І в найближчі місяці також не купувати нафту і газ, тому що це товар, за допомогою якого Путін може фінансувати військову машину", ­– сказав голова польського уряду.