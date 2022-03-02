Польща закликає ЄС відмовитися від вугілля з Росії
Глава польського уряду Матеуш Моравецький вважає, що санкції проти агресора мають бути жорсткими, включаючи ембарго на експорт з РФ енергоносіїв.
Про це повідомляє польський урядовий портал.
Матеуш Моравецький висловився про наступний етап обмежень для Росії 1 березня під час свого візиту до Брюсселя після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Моравецький також заявив, що Європа повинна якнайскоріше припинити купувати нафту і газ у Росії, оскільки ці кошти йдуть на фінансування війни в Україні.
"Ми хочемо зупинити війну, зупинити агресора. Ми можемо це зробити лише за допомогою санкцій", – сказав польський прем’єр.
Він оцінив, що ефективність застосованих проти Росії санкцій вже помітна.
"Російська економіка отримала величезний удар, величезні збитки. Але не треба обманювати, та ж економіка також щодня живиться від валюти за рахунок продажу вугілля і газу", – сказав Моравецький.
"Я закликав не імпортувати російське вугілля, запровадити ембарго на російське вугілля. І в найближчі місяці також не купувати нафту і газ, тому що це товар, за допомогою якого Путін може фінансувати військову машину", – сказав голова польського уряду.
- Нагадаємо, сьогодні Росія вперше озвучила втрати у війні на території України.
- США запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.
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