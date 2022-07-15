Польща закуповує у США додаткові 116 танків для зміцнення оборонних сил

Про це інформує Reuters з посиланням на заяву польського міністра оборони Маріуша Блащака.

Зазначається, що Польща пообіцяла збільшити витрати на оборону до 3% ВВП та більш ніж удвічі збільшити чисельність своєї армії, щоб стримати будь-який потенційно можливий напад Росії.



"Ми домовилися про контракт із США щодо купівлі на пільгових умовах 116 вживаних танків Abrams", — сказав Блащак суспільному мовнику TVP Info. Він також наголосив, що ця угода "суттєво зміцнить обороноздатність Польщі".

Угода є доповненням до контракту на закупівлю 250 танків Abrams, оголошеного ще в квітні.

Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком