"Ми разом у трагедії, яка відбувається в Україні": Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі Блащаком
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації - у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію", - сказав Зеленський.
Президент подякував Польщі та її оборонному відомству за підтримку України і висловив переконання, що в подальшому відносини України та Польщі розвиватимуться і країни дедалі більше зближуватимуться.
Також Зеленський висловив упевненість у посиленні оборонної співпраці України та Польщі.
Окремо президент України подякував Польщі від імені українського народу та від себе особисто за прихисток і підтримку українців.
Маріуш Блащак, своєю чергою, висловив вдячність українцям за стійкість у протистоянні російській агресії.
"Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас”, - наголосив Блащак.
- 11 липня президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні.
- Крім того, Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник". Це вже друге місто у Польщі, яке отримало цей гоноровий титул - першим був Жешув.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе