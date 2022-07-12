"Ми разом у трагедії, яка відбувається в Україні": Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі Блащаком

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації - у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію", - сказав Зеленський.

Президент подякував Польщі та її оборонному відомству за підтримку України і висловив переконання, що в подальшому відносини України та Польщі розвиватимуться і країни дедалі більше зближуватимуться.

Також Зеленський висловив упевненість у посиленні оборонної співпраці України та Польщі.

Окремо президент України подякував Польщі від імені українського народу та від себе особисто за прихисток і підтримку українців.

Маріуш Блащак, своєю чергою, висловив вдячність українцям за стійкість у протистоянні російській агресії.

"Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас”, - наголосив Блащак.

11 липня президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні.

Крім того, Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник". Це вже друге місто у Польщі, яке отримало цей гоноровий титул - першим був Жешув.

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