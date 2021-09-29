Польща заявила про перетин бар’єру четвертої хвилі коронавірусу

Про це повідомив голова МОЗ Польщі Анджей Недзельський в ефірі радіо Plus.

“Сьогодні ми вперше перетнули бар’єр четвертої хвилі (коронавірусу - ред.) у тисячу інфікованих”,- зазначив він.

Недзельський заявили, що є стрибок рівня інфікування коронавірусом, хоча ця динаміка є дещо меншою, ніж у попередні тижні.

Проте, ці цифри ще не є сигналом для чергового введення коронавірусних обмежень.

Очільник МОЗу Польщі додав, що наразі "жовтий" рівень пандемічної загрози спостерігається лише у трьох повітах Люблінського воєводства, що межує з Україною.

Водночас у решті 377 повітах Польщі ситуація є нормальною, відтак наразі немає потреби приймати жорсткі рішення.

У МОЗ прогнозують, що наприкінці жовтня у Польщі буде до 5 тис. інфікованих коронавірусом щодня.

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