Польща заявила про перетин бар’єру четвертої хвилі коронавірусу
У МОЗ Польщі повідомили, що за минулу добу зафіксували 1234 випадки COVID-19, що є перетином бар’єру четвертої хвилі
Про це повідомив голова МОЗ Польщі Анджей Недзельський в ефірі радіо Plus.
“Сьогодні ми вперше перетнули бар’єр четвертої хвилі (коронавірусу - ред.) у тисячу інфікованих”,- зазначив він.
Недзельський заявили, що є стрибок рівня інфікування коронавірусом, хоча ця динаміка є дещо меншою, ніж у попередні тижні.
Проте, ці цифри ще не є сигналом для чергового введення коронавірусних обмежень.
Очільник МОЗу Польщі додав, що наразі "жовтий" рівень пандемічної загрози спостерігається лише у трьох повітах Люблінського воєводства, що межує з Україною.
Водночас у решті 377 повітах Польщі ситуація є нормальною, відтак наразі немає потреби приймати жорсткі рішення.
У МОЗ прогнозують, що наприкінці жовтня у Польщі буде до 5 тис. інфікованих коронавірусом щодня.
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