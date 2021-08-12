Польська інтелігенція вітає Україну з 30-річчям Незалежності

Ініціатива “Ukraina30 PL” об’єднує лідерів та громадські організації, які творять у Польщі середовище, задіяне в польсько-українські справи,а також представників місцевого самоврядування, школи, будинки культури, медіа, академічні спільноти, підприємства та громадських активістів з метою спільного святкування річниці Незалежності України,

Текст звернення наводимо нижче:

“Дорогі Українки, дорогі Українці - громадяни вже 30 років незалежної України! Друзі!

День, коли відроджена, об’єднана Україна оголосила світові про свою незалежність, був великою перемогою багатьох поколінь українців, що не вагалися віддати за неї своє життя, провести багато років за колючими дротами таборів, віддано розбудовувати підвалини нації, дбаючи про збереження української культури і мови. Польща прийняла незалежність Української держави з радістю і ми пишаємося тим, що першими в світі визнали повстання України в день 24 серпня 1991 року.

За тридцять років незалежності, друзі, Ви пережили чимало трагічних і важких моментів!

Ми з подивом дивимося на успіхи України, досягнуті у цих винятково важких реаліях. Разом із Вами тішимося з вдалих реформ і досягнень багатьох мільйонів громадян України, не зважаючи на війну з Росією на Донбасі, що триває вже 7 років, окупацію Криму, порушення прав кримськотатарського народу, постійної загрози для Вашої незалежності з боку Росії. Ми захоплюємося Вашою безперервною готовністю приносити жертви на захист Батьківщини. Ми віддаємо шану усім, хто загинув на Майдані та на сході України!

У важкі хвилини ми намагалися проявити добросусідську солідарність та співчуття. Ми дивимося з оптимізмом на дедалі ширшу партнерську співпрацю польських і українських громадських організацій, місцевих самоврядувань, артистів, підприємців чи шкіл — це фундамент добросусідства.

У День Незалежності ми бажаємо Україні та Вам багатьох друзів та солідарних з Вами союзників. Європі та світу бажаємо, аби швидке входження України у європейські та євро-атлантичні структури зміцнило мир у Вашій країні та на світі. На закінчення, прийміть це дороге для Вас побажання: Слава Україні!”

Привітання Україні та українцям підписало вже кількасот польських лідерів – друзів України, серед них: Боґуміла Бердиховська, Іза Хруслінська, Мартина Боґачик, Ольга Чербор, Аліція Дерковська, Пшемислав Фенрих, Вітольд Ґоровський, Мирослава Керик, Павел Коваль, Кшиштоф Круль, Данута Куронь, Яцек Міхаловський, Януш Онушкєвіч, Яцек Пєхота, Бартош Пєхович, Данута Пшивара, Мирослав Скурка, Ґражина Станішевська, Кшиштоф Становський, Петро Тима, Надім Усеїнов, Анджей Вєловєйський, Людвіка Вуєць та інші.