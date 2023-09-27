Польська опозиція: в країну завозять вугілля з РФ попри ембарго

Про це заявив сенатор від опозиційної партії "Громадянська коаліція" Кшиштоф Брейза, пише Укрінформ.

"Понад мільйон тонн вугілля з російських портів нещодавно було доправлено до Польщі. Перевезення на невеликих суднах (щоб не впадали в око) з Ленінградської області здійснюють російські моряки", - заявив сенатор.

За його словами, за останній рік до Польщі невеликими партіями по 2 тис. тонн із портів Санкт-Петербурга та Виборга привезено 1,5 млн тонн вугілля.

На думку Брейза, перевезення вугілля з РФ до портів Щецина, Гданська, Гдині і Свіноуйсця здійснюють російські моряки, але на суховантажних суднах під прапорами Мальти, Кіпру чи Антигуа і Барбуди.

Сенатор надав докази прибуття суден з Росії до польських портів, допуску на них російських моряків. Він зауважив, що хоча в одній з накладних країною походження вугілля був зазначений Казахстан, проте він не виключає підробки документів. Також не вдалося встановити, кому призначалося вугілля. Воно відразу вивантажується у вагони для подальшого перевезення углиб країни.

Брейза заявив, що в Морському управлінні й відділі Митної служби Польщі йому сказали, що паливо ввозиться за "спрощеною процедурою" і немає змоги перевірити, "чиє це вугілля".

Сенатор назвав ситуацію "максимально аморальною".

"Це безпрецедентна справа, яка шкодить безпеці та національним інтересам Польщі. З одного боку, фінансуються російські порти та інфраструктура Володимира Путіна, а потім ці гроші йдуть на бомби та боєприпаси, якими знищується Україна. З іншого боку - російські спецслужби. Не будемо приховувати, що російські моряки пов’язані з російськими службами. Вони мають вільний допуск до інфраструктури, вивчають критичну інфраструктуру Польщі, а провладні установи розводять руками", - додав сенатор.

Він вважає, що за цю справу мають узятися польські спецслужби.