Польська опозиція: в країну завозять вугілля з РФ попри ембарго
За останній рік до Польщі попри ембарго Європейського союзу було привезено з російських портів близько 1,5 млн тонн вугілля
Про це заявив сенатор від опозиційної партії "Громадянська коаліція" Кшиштоф Брейза, пише Укрінформ.
"Понад мільйон тонн вугілля з російських портів нещодавно було доправлено до Польщі. Перевезення на невеликих суднах (щоб не впадали в око) з Ленінградської області здійснюють російські моряки", - заявив сенатор.
За його словами, за останній рік до Польщі невеликими партіями по 2 тис. тонн із портів Санкт-Петербурга та Виборга привезено 1,5 млн тонн вугілля.
На думку Брейза, перевезення вугілля з РФ до портів Щецина, Гданська, Гдині і Свіноуйсця здійснюють російські моряки, але на суховантажних суднах під прапорами Мальти, Кіпру чи Антигуа і Барбуди.
Сенатор надав докази прибуття суден з Росії до польських портів, допуску на них російських моряків. Він зауважив, що хоча в одній з накладних країною походження вугілля був зазначений Казахстан, проте він не виключає підробки документів. Також не вдалося встановити, кому призначалося вугілля. Воно відразу вивантажується у вагони для подальшого перевезення углиб країни.
Брейза заявив, що в Морському управлінні й відділі Митної служби Польщі йому сказали, що паливо ввозиться за "спрощеною процедурою" і немає змоги перевірити, "чиє це вугілля".
Сенатор назвав ситуацію "максимально аморальною".
"Це безпрецедентна справа, яка шкодить безпеці та національним інтересам Польщі. З одного боку, фінансуються російські порти та інфраструктура Володимира Путіна, а потім ці гроші йдуть на бомби та боєприпаси, якими знищується Україна. З іншого боку - російські спецслужби. Не будемо приховувати, що російські моряки пов’язані з російськими службами. Вони мають вільний допуск до інфраструктури, вивчають критичну інфраструктуру Польщі, а провладні установи розводять руками", - додав сенатор.
Він вважає, що за цю справу мають узятися польські спецслужби.
- Цього року до Туреччини було експортовано вугілля на щонайменше $14,3 млн, видобуте в тимчасово окупованих Росією районах України.
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