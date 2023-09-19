Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Туреччина закупила вугілля з тимчасово окупованих РФ українських регіонів на $14,3 млн, - Reuters

Туреччина закупила вугілля з тимчасово окупованих РФ українських регіонів на $14,3 млн, - Reuters

19 вересня, 2023 вiвторок
11:00
Економіка вугілля поїзд

Цього року до Туреччини було експортовано вугілля на щонайменше $14,3 млн, видобуте в тимчасово окупованих Росією районах України

Про це інформує Reuters з посиланням на дані російської митниці.

Зазначається, що у період із лютого по липень 2023 року до Туреччини прибуло близько 160 тисяч тонн вугілля з окупованих Донецької та Луганської областей. Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили агентству Reuters, що протягом цього періоду вони постачали вугілля з двох регіонів до Туреччини.

На відміну від США та Євросоюзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи територіями України, контрольованими Москвою.

З того часу, як Москва розпочала вторгнення у лютому 2022 року, Туреччина - член НАТО, який підтримує зусилля Києва щодо відсічі Росії - неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України. Анкара відіграла ключову роль у посередництві угоди між воюючими країнами, яка дозволяла експорт українського зерна через Чорне море.

Дані постачальника комерційних торгових даних, отримані агентством Reuters, показали, що вугілля щонайменше від 10 виробників надходило в Туреччину в період із лютого до липня. За даними статистики, Туреччина була найбільшим експортним напрямом вугілля з окупованих регіонів, на її частку припало 95% постачань за цей період.

Reuters додає, що продавці вугілля зареєстровані в Росії та на анексованих територіях України, йдеться в базі даних російських компаній Spark. За даними митниці, покупцями були компанії, зареєстровані в Гонконзі, ОАЕ та офшорних юрисдикціях, включаючи Беліз і Британські Віргінські острови. Турецьких компаній у списку не було.

Хоча дані про комерційну торгівлю не дають повної картини того, як експортувалося вугілля, вони показують, що частина вугілля йшла через південноросійське портове місто Ростов, а частина через чорноморський порт Новоросійськ, які мають залізничне сполучення з Донецьком і Луганськом.

Установлена ​​Росією влада Донецької та Луганської областей, а також український уряд не коментували експорт вугілля. Європейська комісія також відмовилася від коментарів.

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення Росії в Україну, забороняють імпорт США з так званих Донецької та Луганської народних республік (ЛНР) або експорт до них. Через два дні Європейський Союз оголосив про заходи, включаючи заборону на імпорт товарів з двох регіонів.

У Туреччині немає таких обмежень. Сполучені Штати запровадили санкції проти компаній, у тому числі з Туреччини, які, за їхніми словами, підтримують Москву у її війні проти України.

  • У квітні Reuters зазначав, що китайська компанія придбала зливки мідних сплавів на суму не менше $7,4 млн у підприємства, що знаходиться на окупованій Росією частині України.
  • Також 19 серпня повідомлялося, що російські фірми, які займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю.

Світ
Росія
Туреччина
санкції проти Росії
окуповані території
окупанти
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
19 вересня, 2023 вiвторок
"У мене немає причин не довіряти": Ердоган заявив, що Путін хоче закінчення війни
Верховна Рада
18 вересня, 2023 понедiлок
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
обстріл, ППО
19 вересня, 2023 вiвторок
Нічна атака "шахедами": у Львові є влучання, загинув чоловік
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.49
  • EUR
    Купівля 40.44
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 вересня
12:18
OPINION
Бутусов
Міністр оборони Умеров звільнив усіх заступників від Резнікова. Що це означає?
12:18
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану заявив про готовність стати посередником у переговорах РФ та України
12:16
Золота дзиґа
"Золота Дзиґа 2023": українська кіноакадемія оголосила переможців премії
12:11
відключення електроенергії
Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ЛЕП у Нікополі: які ще регіони частково знеструмлено
12:11
Оновлено
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліціянт, поранено двох пасажирів
12:03
OPINION
Михайло Басараб
"Тихий» фронт" у наших тилах
11:56
міністр оборони США Ллойд Остін
Танки Abrams ось-ось з'являться на полі бою в Україні, - голова Пентагону Остін на засіданні "Рамштайну"
11:54
Індія може долучитися до реалізації пункту Формули миру Зеленського, який стосується екологічної безпеки
11:51
Михайло Федоров
Державні реєстри та послуги на новому рівні: в Україні запустили Дія.Engine
11:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Львові палає склад після нічної атаки дронів, а Зеленський вперше після початку вторгнення виступить в ООН. Акценти світових ЗМІ 19 вересня
11:27
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
У Німеччині розпочалося 15-те засідання у форматі "Рамштайн"
11:22
Tesla
В Укравтопромі розповіли, які авто українці найбільше купують у 2023 році
11:18
Україна - Північна Македонія
Євро-2024: Збірна України визначилася, де прийматиме Північну Македонію
11:09
на фото: супутник ALOS-3
Британська вчена пояснила взаємозв'язок формування континентів із зародженням життя на інших планетах
11:00
дощ Львів, опади, парасоля
Дощі на півночі та заході, на решті території сухо: прогноз погоди на 20 вересня від Наталки Діденко
10:53
судно RESILIENT AFRICA
З порту Одещини тимчасовим коридором вийшло судно, завантажене пшеницею
10:52
Ексклюзив
Рамштайн 3
Згурець пояснив, чого очікувати від "Рамштайн-15"
10:42
видобуток нафти, нафта
Ціна на нафту зростає четверту сесію поспіль через побоювання дефіциту пропозиції
10:35
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака "шахедами": у Львові є влучання, загинув чоловік
10:34
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 вересня: гривня впала щодо долара
10:25
Twitter
Ілон Маск заявив, що невдовзі Twitter може стати платним
10:23
На фото: затримання
"Облаштувала у квартирі спостережний пункт": жительку Слов’янська підозрюють у співпраці з РФ
10:21
газопровод
Україна достроково закачала в сховища плановий обсяг газу на зиму
10:20
Мелітополь
У Мелітополі чутно вибухи: росіяни заявили про збиття 4 ракет
10:05
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий: На Куп'янському напрямку ворогу не вдалося продавити лінію оборони ЗСУ
10:05
Китай та росія
Лідери G7 закликали Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні
10:03
OPINION
Алла Лазарєва
Чому французи відмовляють українцям у праві відрізнятися від росіян
09:59
санкції проти Росії
МЗС РФ назвало обмеження в'їзду російських авто в ЄС "дискримінацією за національним принципом"
09:53
Молдова
Молдова стала учасницею Механізму цивільного захисту ЄС: що дає цей статус
09:29
Єнс Столтенберг і Ерджем Ердоган
Столтенберг обговорив з Ердоганом "зернову угоду" та членство Швеції у НАТО
09:29
Мінреінтеграції
Україна виплатила понад ₴90 млн державної допомоги полоненим
09:25
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі, ракетоносії відсутні
09:07
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ворог посилює застосування авіації, - Гуменюк
09:07
окупанти Мелітополь
РФ зосереджує сили на Херсонщині, тому відводить підрозділи із Запорізької та Донецької областей, - британська розвідка
08:47
"У мене немає причин не довіряти": Ердоган заявив, що Путін хоче закінчення війни
08:41
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Сили ППО збили 27 "шахедів"
08:37
Оновлено
винищувач F-35
Не могли знайти два дні: у США розшукали уламки зниклого винищувача F-35
08:27
Оновлено
Джастін Трюдо
Трюдо звинуватив Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади, у Нью-Делі назвали це "абсурдом"
08:09
Інфографіка
ЗСУ
Засіб ППО, 5 танків і 520 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:05
OPINION
Олексій Петров
Ніхто вас, нас тут не замінить
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV