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Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами та безпілотниками, -The Telegraph

19 серпня, 2023 субота
21:13
Світ Китай та росія

Російські фірми, які займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю

Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph.

За інформацією джерела, Китай допомагає озброювати РФ гелікоптерами, БПЛА, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості. Мова йде про масштабну співпрацю Росії та Китаю з початку повномасштабного вторгнення і до першого кварталу цього року. Йдеться і про ті компанії, які потрапили під санкції.

Цьогоріч оборот торгівлі між Китаєм і Росією має перевищити $200 мільярдів, що є новим рекордом. Експорт товарів потенційного військового призначення зріс більш ніж утричі.

Китаю вдається обходити санкції завдяки тому, що товари класифікуються, як товари подвійного використання, тобто вони також мають нібито цивільне призначення.

Згідно з даними дослідницької організації Molfar Global, одна китайська компанія відправила до Росії 1000 дронів за два місяці до війни. Це фірма Shantou Honghu Plastics. На своєму сайті вони описують себе, як оптового продавця дитячих іграшок. Безпілотники були відправлені російській фірмі під назвою "Самсон", яка теж позиціонується, як оптовий продавець ігор та іграшок.

Журналісти дослідили, що через чотири дні після початку війни в Україні китайська компанія Hems999 поставила РФ два гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала чотири гелікоптери Airbus. Всі були отримані російською фірмою "Вертоліт Урала", основним замовником якої є Росгвардія.

Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року. Імпорт цих продуктів майже подвоївся до $2,5 млн минулого року, порівняно з попереднім. А експорт турбореактивних двигунів і радіолокаційних ракетно-навігаційних систем відправлявся через Індію та Коста-Ріку.

"У 2022 році Китай експортував до Росії виробів із титанових сплавів на $18 млн, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Ці сплави є основним матеріалом, який використовується для виробництва військових літаків і зброї. Титанові пластини та стрижні були доставлені з Китаю компанії "НПП "Старт", розробнику пускових установок зенітних ракет, яка входить до складу російського оборонного конгломерату "Ростех", а також компанії S7 Technics, яка виконує технічне обслуговування та ремонт літаків", - пише The Telegraph.

Китайські компанії також відправили магнієві сплави для обслуговування дальніх бомбардувальників, Ту-95 і Ту-160М, які використовуються для ударів по Україні крилатими ракетами.

Деякі китайські фірми, такі як Wuxi Tianxing Steel і Xi'an Alpha Metal, навіть мають офіси в Москві або вебсайти російською мовою, і не приховують своїх зв'язків з оборонним сектором РФ.

  • 8 серпня стало відомо, що у Пентагоні уважно стежать за спільною військовою активністю Росії й Китаю та готові діяти у разі потреби.
Економіка
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Китай
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Військові новини
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