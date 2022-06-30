Польські «Краби» вже успішно працюють на передовій – Залужний

Про це він повідомив у Telegram.

Залужний висловив щиру вдячність польському народу за підтримку та допомогу.

"Ми відчуваємо ваше надійне плече! Разом до Перемоги!", - прокоментував він.

Головнокомандувач ЗСУ повідомляє, що САУ AHS Krab (САУ “Краб”) – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км, пояснив він.

Нагадаємо, що 1 червня 2022 року Україна домовилася з Польщею щодо постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab. Це майже 60 САУ. Вартість контракту - $700 млн, це перший експортний контракт на такий тип зброї.

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