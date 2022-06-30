Польські «Краби» вже успішно працюють на передовій – Залужний
Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що самохідні гаубиці AHS Krab, котрі спорядила Польща, вже доставлені на фронт та допомагають українській армії успішно протистояти росіянам на полі бою
Про це він повідомив у Telegram.
Залужний висловив щиру вдячність польському народу за підтримку та допомогу.
"Ми відчуваємо ваше надійне плече! Разом до Перемоги!", - прокоментував він.
Головнокомандувач ЗСУ повідомляє, що САУ AHS Krab (САУ “Краб”) – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км, пояснив він.
- Нагадаємо, що 1 червня 2022 року Україна домовилася з Польщею щодо постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab. Це майже 60 САУ. Вартість контракту - $700 млн, це перший експортний контракт на такий тип зброї.
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