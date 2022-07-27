Польські спецслужби допомогли виявити фільтраційні табори РФ на території України

Про це повідомив речник міністра - координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін у твіттері.

За його словами, спецслужби Польщі допомогли встановити місця фільтраційних таборів РФ на території України. Йдеться, зокрема, про Донецьк, Докучаєвськ, Мангуш і Новоазовськ.

За даними розвідки, у в'язницях та таборах росіяни допитують затриманих. Тих, хто не викликає підозри, як правило, депортують до Росії. Частину затриманих насильно зараховують до російської армії.

21 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибіру. "Безсумнівно, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться", - додав він.

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