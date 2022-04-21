Про це Олексій Данілов написав у Twitter.

"Не тільки Путін ухвалив рішення про масштабне вторгнення. Це рішення вищого політичного керівництва Росії. Завдання орди - знищити нашу країну, нашу націю, колонізувати Україну", - вважає секретар РНБО.

За його словами, у Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити для українців концтабори і змушувати їх будувати нові міста.

"Безсумнівно, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться. Коли хтось каже, що велика битва за Донбас є єдиним і ключовим етапом війни, це небезпечно. Таких битв може бути багато. Українські війська утримують лінію, до того ж вони регулярно контратакують", - додав секретар РНБО.



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