Поляки продовжують збір коштів на "Байрактар" для України, є вже 4 млн злотих

Про це повідомив ініціатор збору, журналіст, Славомір Сераковський.

"Це означає, що ми не звикли до війни і хочемо далі допомагати українцям. Свята чи не свята - ми завжди з ними, тому що вони захищають і нашу незалежність", - прокоментував він.

Відомо, що необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів. Нині вдалось зібрати майже п'яту частину необхідної суми.

28 червня головний редактор польської "Критики Політичної" Славомір Сєраковський відкрив у Польщі збір на Байрактар для України. За перші кілька годин поляки вже зібрали понад 140 тисяч злотих. Це суми від 10 до 1000 злотих, часто із коментарями підтримки.

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