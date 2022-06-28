У Польщі оголосили збір коштів на "байрактар" для ЗСУ
Польський журналіст Славомір Сераковський оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ
Про це журналіст написав у Facebook.
"Не будемо пасивно спостерігати, як вбивають українських дітей і руйнують ще одне місто. Давайте візьмемо участь у цій боротьбі", - закликав журналіст.
Мета ініціативи - зібрати для ЗСУ 4,5 млн злотих (понад $1 млн).
- Раніше українці на заклик шоумена і волонтера Сергія Притули за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари".
- Виробник заявив, що віддасть безкоштовно дрони , на які українці збирали кошти.
- Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари". За добу надійшло понад 300 млн на дві "пташки"
- У травні на байрактар для ЗСУ зібрали €5 млн жителі Литви. Після цього виробник безкоштовно віддав безпілотник, на який зібрали гроші литовці
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