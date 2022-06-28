Про це журналіст написав у Facebook.

"Не будемо пасивно спостерігати, як вбивають українських дітей і руйнують ще одне місто. Давайте візьмемо участь у цій боротьбі", - закликав журналіст.

Мета ініціативи - зібрати для ЗСУ 4,5 млн злотих (понад $1 млн).

Раніше українці на заклик шоумена і волонтера Сергія Притули за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари".

Виробник заявив, що віддасть безкоштовно дрони , на які українці збирали кошти.

Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари". За добу надійшло понад 300 млн на дві "пташки"

У травні на байрактар для ЗСУ зібрали €5 млн жителі Литви. Після цього виробник безкоштовно віддав безпілотник, на який зібрали гроші литовці

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