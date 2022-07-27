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Поляки витратили на допомогу біженцям з України близько $2 млрд, - Польський економічний інститут

27 липня, 2022 середа
15:00
Світ україна польща

Поляки виділили на допомогу українцям до 10 мільярдів злотих (понад 2 млрд доларів)

Про це повідомляє щоденна газета Rzeczpospolita з посиланням на оцінку Польського економічного інституту.

Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців - від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих. 

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало - до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% - понад 1000 злотих.

Відомо, що орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів).

  • 23 липня польський уряд повідомив, що українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, що дозволять перетин кордонів у ЄС. Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat, його можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS. Також необхідно мати PESEL, польський аналог українського ідентифікаційного коду.

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Польща
біженці
війна з Росією
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