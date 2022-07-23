Українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, що дозволять перетин кордонів у ЄС

Про це йдеться у повідомленні на сайті польського уряду.

"Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України - Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському союзі", - йдеться в повідомленні.

Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat, його можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS. Також необхідно мати PESEL, польський аналог українського ідентифікаційного коду.

Крім того, необхідно отримати електронний підпис для створення кабінету. Для цього необхідно звернутися до одного із територіальних управлінь.

Зазначається, що з метою врегулювання питання пересування громадян України в межах Шенгенської зони та перетину зовнішнього кордону ЄС 12 липня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації подало до Європейської комісії заявку на отримання тимчасового документа Diia.pl як підтвердження легальності перебування в Польщі.

Інформація про документ була одночасно направлена ​​до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони.

Після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl, який є у громадянина України або іншого іноземця (чиє перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні), виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС.

Він також дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

19 липня уряд Ірландії призупинив безвіз для біженців із двадцяти країн ЄС заради українців. До цього сотні українців, переважно жінок і дітей, які від четверга приземлилися в Ірландії, спали на підлозі занедбаної будівлі Дублінського аеропорту. А віднині українці тимчасово перебуватимуть у наметовому містечку, зведеному ірландською армією на північ від столиці.

21 липня держсекретар з питань юстиції та безпеки Нідерландів Ерік ван дер Бург заявив, що Нідерланди не продовжуватимуть дозволи на проживання неукраїнців, які тікають від війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb